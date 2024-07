Brad Winderbaum, capo della divisione Tv e streaming dei Marvel Studios, ha aggiornato sulle serie in arrivo su Disney+ come Daredevil: Born Again nel corso di una chiacchierata per l’Official Marvel Podcast.

“Daredevil è incredibile” ha spiegato. “È simile per certi versi a X-Men ’97 perché non fa altro che ridare vita a qualcosa che i fan amano, ma lo porta in un’altra direzione. Questi personaggi sono maturati, l’universo è cambiato, molte cose sono cambiate, come la società“.

Ha poi aggiunto:

Matt e Wilson sono cambiati e i loro personaggi entreranno in collisione come mai fatto prima d’ora. Non basta più cercare di uccidersi a vicenda, adesso c’è in mezzo la politica.

Un’altra serie in lavorazione, questa volta animata, è Eyes of Wakanda:

È la storia del Wakanda. È prodotta da Ryan Coogler, diretta Todd Harris, che è uno degli artisti di storyboard che lavora da più tempo con noi. È una serie spettacolare, l’azione è pazzesca e la narrazione fantastica. Riguarda la storia del Wakanda, ma al contempo si lega all’Universo Marvel in diversi periodi storici. Se siete appassionati dei film, questa serie sarà una vera chicca.

Quanto a Your Friendly Neighborhood Spider-Man, che non ha ancora una data d’uscita, ha spiegato:

Ha dei colpi di scena pazzeschi, ma è il vero potere è nel gruppo, nel “quartiere”. [Il creatore] Jeff Trammel è carico a mille, e sta giocando con personaggi come Peter Parker, ma anche Nico Minoru, Lonnie Lincoln, Harry Osborn e altri che fanno parte di questa squadra di adolescenti.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios