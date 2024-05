La ben nota e attesissima Polin, la storia d’amore fra Penelope (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton), è stata accompagnata nel primo blocco di puntate di Bridgerton 3 dal peculiare corteggiamento “silente” di John Stirling (Victor Alli) a Francesca Bridgerton (Hannah Dodd).

Nel corso di un’intervista con Deadline, la cosa è stata commentata proprio da Victor Alli che ha fornito anche qualche “anticipazione” sulle 4 puntate che, a metà giugno, concluderanno Bridgerton 3.

Penso che il pubblico si sia reso conto rapidamente che John e Francesca sono piuttosto strani e diversi, dalle altre persone che, nella serie, hanno quei momenti di amore così intenso. È bello interpretare qualcosa di diverso e alternativo. Abbiamo avuto l’opportunità di esplorare i diversi modi in cui le connessioni sentimentali possono essere create anche senza strapparsi i vestiti di dosso. È stato bello come attore. È una grande sfida stabilire questo collegamento con un altro attore senza effettivamente dire parole.

E continua:

Durante quei momenti di silenzio, avevo questo monologo interiore che recitavo a ogni ripresa, con ciò che volevo dire, senza dirlo realmente. Questo ha reso tutto ancora più eccitante, perché c’è molto di più da dire. Ci sono così tante emozioni che provo, e non le sto soffocando. Si tratta più di permettere al silenzio di guidarci, in un certo senso. Lavorare con Hannah è stato incredibile. Ci siamo scambiati idee diverse, ed è stato un vero piacere. Jess Brownell (la showrunner, ndr.) è stata davvero molto utile nell’aiutarci a navigare questa relazione e nel capire come John fa le cose, come reagisce e come Francesca fa le cose e come affronta mentalmente tutta questa faccenda del matrimonio.