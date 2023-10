L’autobiografia di Britney Spears, The woman in me, è nelle librerie. Al suo interno la cantante fa luce su alcuni retroscena della sua vita personale e professionale. Tra le altre cose parla della disastrosa performance agli MTV Video Music Awards a cui ha partecipato nel 2007.

Racconta Britney che aveva appena incontrato il suo ex, Justin Timberlake, e che la cosa l’aveva turbata.

Era passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ci eravamo visti. Stava andando tutto bene nel suo mando. Era al top in ogni modo ed era molto figo. Stavo per avere un attacco di panico. Non mi ero esercitata abbastanza. Odiavo il modo in cui apparivo. Sapevo che sarebbe andata male.

Continua dicendo anche come si è sentita nell’essere insultata per il suo aspetto:

C’era stato un problema con il mio costume e le extension dei miei capelli. Non avevo dormito la notte prima. Ero stordita. Era passato meno di un anno dalla nascita del mio secondo figlio ma tutti si comportavano come se il fatto che non avessi gli addominali scolpiti fosse offensivo.

Conclude aggiungendo di aver detestato la sua esperienza come giudice a X-Factor dove si è sentita nervosa tutto il tempo.

