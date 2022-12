Bryce Dallas Howard tra i protagonisti del pilot di Witch Mountain, prodotto per Disney+

Bryce Dallas Howard sarà la protagonista del pilot di Witch Mountain, progetto ispirato alla popolare saga cinematografica prodotta da Disney.

Nel cast ci saranno anche Isabel Gravitt (The Watcher), Levi Miller (Streamline), Bianca “b” Norwood (We Crashed) e Jackson Kelly (Straight Man).

Il progetto sarò prodotto da Travis Fickett e Terry Matalas, in collaborazione con Davis Entertainment e ABC Signature.

La serie seguirà la storia di due teenager, Tia e Ben (Gravitt e Miller), che si ritrovano alle prese con strane capacità e con la scoperta che la loro città di provincia potrebbe avere dei segreti inaspettati.

Tia è una studentessa modello che viene considerata ‘perfetta’ dai suoi compagni di classe, nonostante lei si consideri piena di difetti e sia terrorizzata dal fallimento, oltre che dal timore di dover fare i conti con i problemi mentali avuti dal padre. Tia ha delle “allucinazioni” in cui le persone intorno a lei escono dal proprio corpo, esprimendo le proprie paure più profonde e oscure, desideri e rabbia.

Ben è invece un teenager pieno di problemi che guadagna soldi scrivendo i compiti degli altri studenti, ma è a rischio di espulsione a causa del suo carattere difficile. Il suo miglior amico è Corey, con cui lavora in una tavola calda. Il giovane, inoltre, ha scoperto che può obbligare chi gli è vicino a muoversi come vuole, oltre a sentirsi attratto da Tia.

Howard sarà Audrey, la madre amorevole di Tia. Il marito della donna è morto a causa dei suoi problemi mentali e Audrey deve quindi rassicurare la figlia che non farà la stessa fine. Qualcosa, nella sua vita, non sarà come sembra.

Norwood ha la parte di Corey, un outsider pieno di tatuaggi che sembra più vecchio di quanto possa sembrare, ma non apprezza quando il migliore amico Ben cerca di proteggerlo.

Kelly avrà il ruolo di Peter, uno dei più cari amici di Tia, di cui è innamorato senza che la ragazza lo sappia. Quando la giovane parla degli strani eventi sovrannaturali di cui è protagonista, la teenager scopre che la natura, calma e in grado di osservare ciò che lo circonda, di Peter potrebbe esserle utile per capire il mistero che li circonda.

Alla regia del pilot ci sarà Augustine Frizzell, già nel team di Euphoria.

Che ne pensate dell'arrivo di Bryce Dallas Howard nel cast del pilot Witch Mountain?

Fonte: Deadline