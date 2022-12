Sarah Michelle Gellar ha svelato perché non sarebbe interessata a partecipare a un reboot di Buffy.

L’attrice, che deve la sua fama internazionale proprio alla cacciatrice di vampiri, ha dichiarato a SFX Magazine:

Non sono interessata. Sono veramente orgogliosa dello show che abbiamo creato e non c’è bisogno di farlo. Lo abbiamo concluso. Sono a favore che continuino la storia perché c’è la storia dell’empowerment femminile.

Sarah ha proseguito:

Amo il modo in cui lo show ha lasciato gli spettatori: ‘Ogni ragazza ha il potere di poter avere il potere’. Gettava alla perfezione le basi per far entrare in scena qualcuno di diverso con quel potere. Ma, come ho detto, le metafore di Buffy erano legate agli orrori dell’adolescenza. Penso di sembrare giovane, ma non sono una teenager.