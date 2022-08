Catherine Tate ritornerà sul piccolo schermo in occasione di una nuova comedy targata BBC intitolata Queen Of Oz.

L’emittente britannica ha ordinato la produzione del progetto di cui l’attrice sarà produttrice esecutiva e star con il ruolo della Principessa Georgiana, la pecora nera di una versione fittizia della famiglia reale britannica. Dopo il suo più recente scandalo, suo padre, il Re, prende la scelta senza precedenti di abdicare il suo trono australiano a favore della figlia, con la speranza che si occuperà della responsabilità legata al suo nuovo ruolo.

La produzione del progetto sarà curata da Lingo Pictures, mentre Endeavor Content si occuperà della distribuzione a livello mondiale.

Le riprese degli episodi inizieranno in Australia e verranno annunciati ulteriori arrivi nel cast nelle prossime settimane.

Catherine Tate, recentemente, è stata impegnata nelle riprese di alcune scene di Doctor Who accanto a David Tennant, riprendendo così il ruolo della companion Donna Tate. Per ora non sono stati svelati i dettagli della storia ambientata nell’universo del Dottore in cui le due star sono state coinvolte.

Che ne pensate del ritorno dell’attrice Catherine Tate grazie alla serie Queen of Oz? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline