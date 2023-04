Charlie Sheen collaborerà nuovamente con Chuck Lorre in occasione di How To Be a Bookie, una nuova serie prodotta per HBO Max, piattaforma che prossimamente prenderà il nome di Max, come rivelato da Warner Bros Discovery pochi giorni fa.

L’attore avrà un ruolo ricorrente nel progetto che avrà come protagonista Sebastian Maniscalco ed è stata ordinata nel mese di ottobre.

Sheen e Lorre, che ne era co-creatore e produttore, avevano collaborato in occasione di Due uomini e mezzo. L’attore ha conquistato quattro nomination agli Emmy grazie alla serie e se ne era andato in occasione dell’ottava stagione durante un periodo di crisi.

La prima stagione di How to Be a Bookie sarà composta da otto puntate. Lorre collaborerà con Nick Bakay nello sviluppo del progetto.

Maniscalco avrà il ruolo di Danny, che fatica a tirare avanti a causa dell’imminente legalizzazione delle scommesse sportive, clienti sempre più instabili, famiglia, colleghi e uno stile di vita che lo porta in ogni angolo di Los Angeles.

Nel cast ci saranno anche Omar J. Dorsey, Andrea Anders, Vanessa Ferlito, e Jorge Garcia.

Fonte: Variety