Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Jake Lockett sembra aver confermato il ritorno di Sam Carver nella stagione 13 di Chicago Fire con un post condiviso su Instagram.

Il destino del personaggio nella Caserma 51 è rimasto in sospeso: nel season finale Carver è infatti ‘scomparso’ alla fine del suo turno, mentre Stella Kidd ha spiegato che si è preso una licenza inaspettata dopo una chiamata complicata che ha portato a una rissa con Damon.

Lockett, su Instagram, ha pubblicato un video in cui appare anche Alberto Rosende e in cui si spiega che Carver fa parte del Truck 81, il team che può contare sulla presenza di Joe Cruz (Joe Minoso).

Nella stagione 12, inoltre, Carver si era avvicinato a Violet e non è ancora stato svelato come si evolverà il loro legame in futuro. I fan dovranno quindi attenere per scoprire nuovi dettagli riguardanti il personaggio di Lockett e il suo destino.

Che ne pensate del post condiviso sui social? Cosa vi aspettate dal destino di Carver nella stagione 13 di Chicago Fire?

Fonte: Jake Lockett

