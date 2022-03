Ildella serieè statoda Nickelodeon, come confermato da

Nel 2018 era stato svelato che l’interprete di Clarissa Darling avrebbe dovuto ritornare sul set per realizzare nuovi episodi della sitcom degli anni ’90 in un progetto che avrebbe avuto Mitchell Kriegman, che aveva creato lo show originale, nel team della produzione.

Nella giornata di sabato Melissa, durante un panel dell’evento ’90s Con che si è svolto in Connecticut, ha però aggiornato i fan sulla situazione del revival.

L’attrice ha sottolineato:

Nickelodeon ha avuto un nuovo presidente e, in pratica, hanno schiacciato l’intero progetto.

Hart ha proseguito spiegando:

Si stava realmente lavorando alla serie e sì, in pratica è sparita. Ci è voluto un anno, più o meno, per fare i contratti, che era la parte più difficile, e poi si è semplicemente spento. Non penso verrà mai realizzato.