Jessica Henwick parla di un possibile ritorno di Colleen Wing nel Marvel Cinematic Universe

Nelle ultime settimane, i protagonisti delle serie tv Netflix hanno cominciato a parlare del loro possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe, oggi è il turno della Colleen Wing di Jessica Henwick.

Sulla scia del ritorno di Charlie Cox come Daredevil anche Jessica Henwick si è detta interessata a tornare nel Marvel Cinematic Universe. Finn Jones, che interpretava Danny Rand, ha espresso il proprio supporto al fatto che Jessica venisse richiamata:

Adoro Finn. Finn è un tale tesoro. Se stiamo parlando di canonicità, per come è finita la storia, Colleen aveva il pugno. Era pronta a diventare Iron Fist. Ma aveva i suoi poteri ed era in procinto di usarli. Oh, dio, smettiamola di parlarne!

Non sappiamo se l’attrice sappia più di quanto sembri, ma vi aggiorneremo in caso ci fossero ulteriori novità.

Per quanto riguarda Daredevil: Born Again, le cui riprese inizieranno nel 2023, oltre al protagonista Charlie Cox reciterà anche Vincent D’Onofrio, riprendendo il ruolo avuto recentemente in Hawkeye e nello spinoff Echo.

La serie sarà composta da 18 episodi qualche tempo fa Charlie Cox ha svelato che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney at Law.

Vorreste rivedere Colleen Wing nel Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book