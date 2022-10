Come stanno andando gli ascolti di Andor? Apparentemente, meglio di quanto è stato riferito solo alcuni giorni fa, anche se comunque sta attirando meno l’attenzione degli spettatori rispetto ad altre serie di Star Wars.

Qualche giorno fa Brandon Katz di Parrot Analytics ha diffuso un grafico mettendo a confronto la domanda dei consumatori americani verso Andor e altre serie della saga, e scrivendo: “Il trend più deludente che ho visto di recente è quello della domanda dei consumatori verso Andor, terribilmente inferiore rispetto alle prime due stagioni di The Mandalorian, a The Book of Boba Fett e a Obi-Wan Kenobi, nonostante sia la decisamente la miglior serie di Star Wars uscita finora”. Nel grafico, si vedeva come Andor fosse molto più in basso rispetto alle altre serie.

Nelle ultime ore, tuttavia, Katz ha cancellato il grafico e ha pubblicato un nuovo Tweet a correzione di quanto detto precedentemente:

La settimana scorsa ho twittato sulla scarsa domanda del pubblico di Andor rispetto alle altre serie live-action di Star Wars. Sebbene Andor sia effettivamente dietro alle altre serie a questo punto delle rispettive corse, ho inserito i dati in maniera incorretta e la realtà è che sta andando decisamente meglio di quanto mostrava quel tweet. In molti momenti ha raggiunto una domanda eccezionale. Mi scuso per l’errore, è colpa mia. Sarò più attento in futuro e cancello il tweet per evitare confusioni.

It has hit exceptional demand in several instances. I apologize for the mistake. 100% on me. Will be more careful moving forward (and will be deleting the tweet so as to avoid further confusion). — Brandon Katz (@Great_Katzby) October 20, 2022

Intanto Nielsen ha diffuso i dati di ascolto streaming della settimana in cui Andor ha iniziato la sua corsa: il 21 settembre sono usciti su Disney+ i primi tre episodi della serie, che in due giorni hanno accumulato 624 milioni di minuti di visualizzazioni. La serie non è rientrata nella top-10 della settimana, ma si è piazzata sesta nella classifica dei programmi originali.

Da notare che, in quella stessa settimana, House of the Dragon ha battuto per la prima volta Gli Anelli del Potere con 1 miliardo di minuti guardati contro 977 milioni. Va sottolineato come il confronto non sia perfetto, visti gli orari e i giorni diversi di debutto (domenica contro venerdì) e le diverse durate degli episodi, inoltre circa un terzo degli ascolti di House of the Dragon non viene conteggiato perché rientra nelle visioni via cavo su HBO.

Trovate tutte le informazioni su Andor nella nostra scheda.