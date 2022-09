Verso la fine di agosto, Dan Harmon aveva svelato che il rumoreggiatissimo film di Community si sarebbe effettivamente fatto.

Al tempo, il creatore della serie tv aveva dichiarato:

Confermerò ciò che ha detto Alison: le conversazioni e gli accordi stanno avvenendo. C’è una storia – chissà se finiremo per seguirla davvero, ma era qualcosa che dovevamo compilare per tirare fuori il prodotto e iniziare il corteggiamento dei distributori – E ora stiamo trattando.

Ora, con un Tweet diffuso da Joel McHale, l’interprete di Jeff Winger, arriva la conferma che le trattative di cui sopra sono andate in porto e che sarà la Universal a produrlo insieme alla Sony Television e a proporlo poi in streaming su Peacock:

Come potete constatare dai nomi citati dall’attore nel Tweet, nel cast del film di Community ci sarà anche Gillian Anderson (X-Files, Sex Education, The Crown).

Nel cast della serie c’erano Donald Glover, Alison Brie, Yvette Nicole Brown, Danny Pudi, Chevy Chase e Jim Rash.

Creta da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix nello stivale.

