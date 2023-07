A causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori, la produzione del tanto atteso film di Community è in pausa.

Joel McHale, tra i protagonisti della serie tv e del film, ha però rassicurato i fan in una recente intervista:

Ovviamente ora con questo sciopero, che sostengo al 100%, perché era ora di fare qualcosa, anche il film di Community che stavamo girando, verrà posticipato. Lo faremo comunque, sarà solo un po’ in ritardo.

Il film di Community arriverà in streaming su Peacock.

Creta da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix.

Fonte: Screen Rant

