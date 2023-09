Qualche giorno fa, Chevy Chase ha definito Community una serie poco divertente, ricevendo risposta da un’altra star dello show: Yvette Nicole Brown.

L’attrice ha pubblicato un post su Twitter, condividendo l’articolo su Chase, e aggiungendo “Sembra simpatico”.

He seems nice. 😂 https://t.co/lWZPUcIRfr — yvette nicole brown (@YNB) September 26, 2023

l film di Community arriverà in streaming su Peacock.

Creta da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix.

