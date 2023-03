Il creatore della serie Hai paura del buio? ha svelato che non ha mai dovuto tenere conto di un’eventuale censura da parte di Nickelodeon.

D.J. MacHale, intervistato da Horror4Kids, ha spiegato:

Abbiamo avuto carta bianca, è notevole.

Il creatore dello show ha proseguito:

Mi considero una persona responsabile e quindi abbiamo da soli eliminato delle cose, sapevamo fino a che punto potevamo spingerci. Alle volte siamo andati un po’ oltre, ma Nickelodeon si è fidata implicitamente di noi. Gli unici commenti che abbiamo ricevuto da parte loro non avevano nulla a che fare con le cose paurose. Come in ogni altro show, erano preoccupati dei comportamenti che potevano essere imitati, non volevano mostrare un ragazzino mentre faceva qualcosa che avrebbe potuto ripetere e dire ‘L’ho imparato su Nickelodeon ed è per questo che ho sterminato la mia famiglia.

Il creatore della serie ha raccontato:

Per questo non li vedete mai mentre accendono il fuoco del campeggio. Non li vedete mai con un fiammifero e mentre alimentano la fiamma, perché non volevano che i ragazzini giocassero con i fiammiferi.

Tra gli elementi a cui dovevano prestare maggiore attenzione c’erano poi le storie con qualche elemento potenzialmente considerato satanico:

Non è stata nemmeno un’opposizione, ma semplicemente una sensazione che stessero iniziando a preoccuparsi che le persone avrebbero potuto essere contrarie e ad aver paura che ci fosse un’adorazione del diavolo nello show, o magia nera o elementi voodoo, quindi abbiamo dovuto stare un po’ attenti. Le persone realmente religiose non apprezzano quel tipo di cose, ma quando dicevano ‘Quello è un demone?’ e io rispondevo ‘No, no, è solo magia!’, andava bene. Magico è una parola così felice. ‘Oh, è magico!’. E la vera risposta era: ‘Sì, era un demone e non hanno buone intenzioni’. Ma il fatto che io dicessi che si trattava di magia ci ha permesso di poter mostrare determinate cose.

Il creatore dello show ha però ammesso che oggi realizzare la serie sarebbe più complicato:

Se ci pensate, quando Hai paura del buio? ha debuttato sugli schermi, non c’erano i social media, non esistevano, quindi non c’era realmente una piattaforma dove ogni Tom, Dick e Harry e Karen potesse scrivere per lamentarsi. Dovevi letteralmente scrivere una lettera o chiamare un centralino da qualche parte per lamentarti e, per quel che ne so, non ci sono state lamentele sullo show.

Che ne pensate? Siete felici che la serie Hai paura del buio? non abbia mai dovuto affrontare la censura?

Fonte: Horror4Kids