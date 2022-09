Il prossimo revival di Criminal Minds targato Paramount+ ha ora un titolo ufficiale. Criminal Minds: Evolution, prodotto da ABC Signature e CBS Studios, sarà trasmesso in autunno in esclusiva su Paramount+. Tra gli altri, anche Zach Gilford è stato scritturato per recitare in alcuni episodi della prima stagione.

Criminal Minds: Evolution continuerà ed espanderà la serie per il pubblico dello streaming. La serie originale Criminal Minds è una serie tv americanadi genere poliziesco, ideata da Jeff Davis e trasmessa dal 2005 al 2020, per quindici stagioni, dal network CBS. La serie, che racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI, è stata scritta con l’ausilio di un ex agente dell’agenzia, ispirandosi al ricco archivio compilato in 35 anni dai profiler statunitensi; questo aspetto è chiaro fin dalla sigla iniziale della serie, dove compaiono alcuni tra i serial killer più famosi della nazione.

In Criminal Minds: Evolution, la squadra d’élite dell’FBI di profiler criminali si scontra con la minaccia più grande, un soggetto ignoto che ha usato la pandemia per costruire una rete di altri serial killer. Mentre il mondo si riapre e la rete diventa operativa, la squadra deve dare loro la caccia, un omicidio alla volta. I membri del cast originale che riprendono i loro ruoli includono Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez e Paget Brewster.

Gilford interpreterà Elias Voit, un analista operativo di una società globale di sicurezza informatica che ha un lato oscuro e un’ossessione per la morte.

Criminal Minds: Evolution è prodotto da ABC Signature e CBS Studios. Erica Messer (Criminal Minds, Criminal Minds: Beyond Borders) è showrunner, produttrice esecutiva e sceneggiatrice. Breen Frazier e Christopher Barbour saranno scrittori e produttori esecutivi, Glenn Kershaw sarà regista e produttore esecutivo e Mark Gordon sarà anche produttore esecutivo.

Gilford, noto per il ruolo del QB Matt Saracen in Friday Night Lights, è apparso di recente nella serie horror Midnight Mass di Netflix, oltre che in Good Girls e LA’s Finest.

Fonte: Deadline