Curb Your Enthusiasm si è concluso con la sua dodicesima stagione. Nell’ultimo episodio troviamo un cameo di Jerry Seinfeld in cui lui e il protagonista Larry David, entrambi interpretando versioni fittizie di se stessi, fanno riferimento al divisivo finale di Seinfeld. Infatti, Larry viene condannato a un anno di prigione per aver violato il Georgia’s Election Integrity Act. Ma Jerry interviene e scopre che uno dei giurati ha violato la regola in merito all’isolamento, rendendo così il processo nullo e lasciando Larry libero.

Julia Louis-Dreyfus non è apparsa nell’ultimo episodio, ma ha comunque voluto esprimere il suo apprezzamento. Ha affermato infatti:

L’ho amato. Ho amato ogni cosa.

Curb Your Enthusiasm sovverte quindi il finale di Seinfeld, anche se, sempre Louis-Dreyfus, aveva detto in passato di essere comunque soddisfatta della conclusione della sitcom.

FONTE: THR