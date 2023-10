CD Projekt RED, la software house con sede a Varsavia, ha annunciato, tramite il proprio sito ufficiale, di essere al lavoro su una serie TV live action di Cyberpunk 2077, il discusso action-RPG open world uscito, originariamente, nel dicembre del 2020.

Nel comunicato stampa, che non è stato ancora localizzato ufficialmente in italiano, leggiamo:

CD PROJEKT RED, lo studio di sviluppo di videogiochi noto per l’acclamata serie di The Witcher e per il bestseller Cyberpunk 2077, è lieto di annunciare di aver avviato una collaborazione con la media company Anonymous Content per sviluppare un progetto live-action ambientato nel mondo del suo titolo più venduto, Cyberpunk 2077.

Anonymous Content è una global media company indipendente nota per la produzione di serie premiate con l’Emmy come True Detective e Mr. Robot, nonché film premiati con l’Oscar come The Revenant – redivivo e Il caso Spotlight. CD PROJEKT RED sta lavorando direttamente con il capo della televisione di Anonymous Content Studios, Garret Kemble, il direttore dello sviluppo Ryan Schwartz e il chief creative officer David Levine, un veterano del settore che è stato precedentemente EVP e responsabile dello sviluppo di serie drama di HBO per oltre 10 anni, dove ha supervisionato la produzione di produzioni come True Detective, Westworld e True Blood. È stato anche coinvolto nella produzione delle prime stagioni di Game of Thrones.

Le attuali serie di AC Studios includono Saint X diretta da Dee Rees, Shantaram con Charlie Hunnam, Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey con Samuel L. Jackson e Dominique Fishback, nonché la seconda stagione di Random Acts of Flyness. Le prossime serie includono la quarta stagione di True Detective con Jodie Foster, Time Bandits di Taika Waititi, Disclaimer di Alfonso Cuarón, con Cate Blanchett e Kevin Kline, e Savant, con Jessica Chastain.