Da Andor a Obi-Wan Kenobi, i costumi delle serie di Star Wars dalla D23!

Il lungo panel della Lucasfilm alla D23 Expo ha riservato diverse sorprese ai fan di Star Wars, sia quelli presenti al centro congressi di Anaheim (che hanno assistito a scene inedite ed esclusive delle prossime serie della saga in arrivo su Disney+) che quelli in tutto il mondo, che hanno comunque potuto vedere alcuni contenuti completamente inediti come i seguenti:

Ma noi di BadTaste.it eravamo alla fiera, e abbiamo fotografato i numerosi costumi esposti nel centro congressi e utilizzati sul set di serie come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Andor, The Book of Boba Fett.

Ecco la nostra gallery!

The Mandalorian – Bo-Katan Kryze – costumi Shawna Trpcic

The Mandalorian – Ahsoka Tano – costumi Shawna Trpcic

The Book of Boba Fett – The Mandalorian – costumi Shawna Trpcic

The Book of Boba Fett – Fennec Shand – costumi Shawna Trpcic

Obi-Wan Kenobi – Vader – costumi Suttirat Anne Larlarb

Obi-Wan Kenobi – Obi-Wan Kenobi – costumi Suttirat Anne Larlarb

Andor – Mon Mothma – costumi Michael Wilkinson

Andor – Cassian Andor – costumi Michael Wilkinson

Andor – B2emo – designer Neal Scanlan

