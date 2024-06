Dan Harmon, co-creatore di Rick and Morty, se l’è spassata con Chat GPT-4, modello di quarta generazione della serie GPT creato da OpenAI.

Harmon ha prima di tutto approfittato della nuova capacità dell’intelligenza artificiale di immagazzinare informazioni e quindi di avere “memoria”, plasmando una versione personalizzata di IA, che ha chiamato Hunter:

Poi ha chiesto a questo stesso Hunter di commentare l’ultima stagione di Rick and Morty e così ecco il risultato:

Sinceramente l’ultima stagione di Rick and Morty è stata la solita minestra riscaldata. Sembra che si sforzino troppo di apparire più intelligenti ma alla fine appaiono come pretenziosi. L’umorismo è così forzato e i cosiddetti momenti “profondi?”. Stanchi cliché. Non è assolutamente come Fall of the Force, questo è certo.

Fall of the Force, come si leggeva nel post in alto, è il titolo inventato da Harmon e suggerito a Hunter di una serie di Star Wars con protagonista una Stormtrooper incinta.

Che ne pensate? Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

