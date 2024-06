Nel corso di una recente intervista, Daniel Radcliffe ha svelato di non essere un grande amante di acclamate serie TV – tanto magistrali quanto di sicuro non propriamente leggere – come I Soprano o Breaking Bad e di preferire, semmai, cartoni animati come I Simpson.

Spiega infatti Daniel Radcliffe che:

In tutta onestà, guardo cartoni animati e reality TV. Non ho mai visto Breaking Bad. Non ho mai guardato I Soprano o The Wire. Tutta quella roba pesante di un’ora. Semplicemente, non ci riesco… Penso che in parte derivi dall’essere cresciuto con I Simpson, come penso sia successo a molti bambini della mia generazione. Stavo guardando Jeopardy! l’altra sera, e uno dei concorrenti ha attribuito gran parte delle sue conoscenze di curiosità a I Simpson. È assolutamente vero anche per me. Ci sono tanti fatti strani, e cose, dalla mia conoscenza generale del mondo al mio senso dell’umorismo, che sono stati formati in qualche modo da I Simpson.

L’ex Harry Potter afferma anche che, a suo modo di vedere, raccontare certe cose con l’animazione rende possibili delle storie che, magari, in live action sarebbero più deprimenti, e in questo caso cita BoJack Horseman, o più digeribile la rappresentazioni di gag più “ostiche” da digerire con attori in carne e ossa, come Homer che strangola suo figlio Bart:

Penso che BoJack Horseman sarebbe troppo dannatamente cupo e triste se non fosse un cavallo parlante. L’esempio classico è Homer che strangola Bart ne I Simpson. In una serie live-action, sarebbe solo un atto orrendo di abuso su minore, che non ha niente di divertente, mentre ne I Simpson è una gag ricorrente, ed è divertente per quello che fa il collo di Bart. Ha senso che la mia generazione, cresciuta con I Simpson, voglia continuare a guardare cartoni animati a tema più adulto mentre diventa più grande.

Daniel Radcliffe ha partecipato come guest star vocale nei Simpson – comparendo una volta nei panni di sé stesso – per ben tre volte.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: CBR