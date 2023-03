Da una nuova foto sul set di Daredevil: Born Again, è stata confermata la presenza di Arty Froushan nel cast della serie tv Marvel Studios.

Froushan interpreterà un personaggio di nome Harry, descritto come un personaggio principale della serie tv e un socio del boss del crimine Wilson Fisk, che si candiderà per essere eletto sindaco di New York. Potete vedere la nuova foto qui sotto:

Attualmente i vertici della Marvel non hanno rivelato i dettagli riguardanti la trama di Daredevil: Born Again, o l’identità di tutti i personaggi dei fumetti coinvolti. Per ora, tuttavia, sembra che Karen Page e Foggy Nelson potrebbero non essere presenti nella storia o al centro di un recasting.

Nel cast ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

Cosa vi aspettate da Vincent D'Onofrio e Arty Froushan in Daredevil: Born Again?

