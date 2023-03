Nella serie Daredevil: Born Again sembra tornerà anche Vanessa Fisk, ma il personaggio non sarà interpretato da Ayelet Zurer, che sembra aver commentato il recasting.

Alcune indiscrezioni sostengono che sarà Sandrine Holt a intepretare la moglie di Kingpin, notizie non ancora confermate dai portavoce dei Marvel Studios.

Zurer, condividendo nelle sue stories Instagram un articolo in cui si parlava in modo positivo della sua interpretazione, ha ora scritto online che è “triste di non partecipare” alle riprese di Born Again, aggiungendo tuttavia che sarà “sempre la più grande fan di Vincent D’Onofrio”.

L’attrice non ha aggiunto ulteriori dettagli, non spiegando quindi se è stata una sua scelta quella di non tornare sul set o se ci siano altre motivazioni alla base del cambio di interprete.

Daredevil: Born Again dovrebbe arrivare sugli schermi di Disney+ nella primavera del 2024.

Karen Page e Foggy Nelson potrebbero non essere presenti nella storia o al centro di un recasting.

Nel cast ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

