Daredevil: Born Again, Charlie Cox commenta la scelta di realizzare 18 episodi

La serie Daredevil: Born Again sarà composta da ben 18 episodi e Charlie Cox, protagonista del progetto, ha commentato questo dettaglio in una nuova intervista.

Lo show prodotto dalla Marvel per Disney+ sarà infatti il titolo con il maggior numero di puntate fino a questo momento realizzato dalla Casa delle Idee.

L’interprete di Matt Murdock ha dichiarato a NME:

Sono affascinato dall’idea di scoprire perché hanno scelto di farne 18. Immagino che ci sia un elemento che lo avvicina a uno show procedural vecchio stile. Non sarà necessariamente un caso diverso ogni settimana, ma qualcosa che ci farà andare realmente in profondità di Matt Murdock in versione avvocato e scoprire come è la sua vita.

Cox ha aggiunto:

Se verrà realizzata nel modo giusto e si sporcherà realmente le mani con quel mondo… Penso ci sarà qualcosa di piuttosto interessante nel fatto di poter trascorrere molto tempo nella vita quotidiana di un supereroe e i momenti in cui sarà in costume saranno davvero meritati.

Che ne pensate della scelta di realizzare 18 episodi della serie Daredevil: Born Again? Lasciate un commento!

La serie sarà scritta e prodotta da Matt Corman e Chris Ord, creatori di Covert Affairs, e riporterà sugli schermi l’avvocato che di notte combatte il crimine, dovendo fare i conti anche con il boss mafioso Kingpin.

Attualmente i Marvel Studios e i protagonisti non hanno svelato i dettagli della trama del nuovo show la cui prima stagione sarà composta da ben 18 episodi.

Il debutto sugli schermi dovrebbe avvenire nel 2024, lasciando quindi i fan a lungo in sospeso e in attesa di ogni possibile indiscrezione dal set del nuovo progetto destinato a Disney+.

Potete rimanere aggiornati sul mondo di Daredevil grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: NME