Daredevil: Born Again, secondo Charlie Cox la serie non sarà un adattamento dell’omonimo fumetto

La serie Daredevil: Born Again, nonostante il titolo possa far presupporre il contrario, non sarà un adattamento diretto dell’omonimo fumetto.

Tra le pagine si seguiva la storia ideata da Frank Miller in cui Kingpin scopriva la vera identità dell’eroe ed era determinato a rovinare la vita di Matt Murdock, provando inoltre a farlo impazzire.

Charlie Cox, protagonista dei 18 episodi che verranno prodotti per Disney+, ha però dichiarato a inews:

Non penso che qualcuno dovrebbe prevedere il tipo di storie che racconteremo dal titolo.

L’attore ha inoltre parlato della versione di Murdock che vedremo sul piccolo schermo sottolineando:

Non penso sia un personaggio diverso. Penso semplicemente sia in un periodo diverso della sua vita. Non penso che la mia interpretazione cambierà: hanno assunto lo stesso attore. Stiamo dicendo che si tratta di una nuova… Era o di una variante? Non ho letto gli script, quindi non lo so. Ma dovrei pensare che faccia parte del multiverso?

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che la nuova serie di Daredevil non sia un adattamento tratto da Born Again?

La serie sarà scritta e prodotta da Matt Corman e Chris Ord, creatori di Covert Affairs, e riporterà sugli schermi l’avvocato che di notte combatte il crimine, dovendo fare i conti anche con il boss mafioso Kingpin.

Attualmente i Marvel Studios e i protagonisti non hanno svelato i dettagli della trama del nuovo show la cui prima stagione sarà composta da ben 18 episodi.

Il debutto sugli schermi dovrebbe avvenire nel 2024, lasciando quindi i fan a lungo in sospeso e in attesa di ogni possibile indiscrezione dal set del nuovo progetto destinato a Disney+.

Potete rimanere aggiornati sul mondo di Daredevil grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Inews