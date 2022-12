Daredevil: Born Again, Charlie Cox parla dei possibili cameo legati al MCU

Charlie Cox tornerà sugli schermi televisivi come protagonista di Daredevil: Born Again e ha parlato della possibilità che nei 18 episodi ci sia spazio per nuovi crossover o cameo legati al MCU.

L’interprete di Matt Murdock, intervistato da Metro UK, ha ammesso:

Non so nulla. Non ho letto niente dagli script. Quindi non lo so, non ho idea.

Charlie ha però aggiunto:

Ma l’unica cosa che è divertente nel procedere con lo show di Daredevil è che, ovviamente, quando eravamo su Netflix non avevamo l’opportunità di avere realmente dei crossover oltre quelli con i personaggi che sapevamo di avere a disposizione nel mondo Netflix Marvel.

L’attore ha ribadito:

Ora che quella porta è spalancata a ogni opportunità e quello, per me che sono diventato un grandioso fan dei fumetti e del Marvel Cinematic Universe, è davvero eccitante. Quella porta è aperta e possiamo avere dei cameo da parte di altri personaggi che in precedenza non potevano apparire.

Quali cameo dei personaggi del MCU vorreste nella serie Daredevil: Born Again? Lasciate un commento!

La serie sarà scritta e prodotta da Matt Corman e Chris Ord, creatori di Covert Affairs, e riporterà sugli schermi l’avvocato che di notte combatte il crimine, dovendo fare i conti anche con il boss mafioso Kingpin.

Attualmente i Marvel Studios e i protagonisti non hanno svelato i dettagli della trama del nuovo show la cui prima stagione sarà composta da ben 18 episodi.

Il debutto sugli schermi dovrebbe avvenire nel 2024, lasciando quindi i fan a lungo in sospeso e in attesa di ogni possibile indiscrezione dal set del nuovo progetto destinato a Disney+.

Potete rimanere aggiornati sul mondo di Daredevil grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Metro UK