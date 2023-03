Daredevil: Born Again, Michael Cuesta regista del primo episodio, Sandrine Holt sarà Vanessa Fisk

In questi giorni sono cominciate le riprese di Daredevil: Born Again e la nuova serie tv Marvel Studios ha trovato il regista del primo episodio.

A dirigere il primo episodio della nuova serie con protagonista Charlie Cox sarà Michael Cuesta, regista degli episodi pilota di Dexter e Homelander.

É stato inoltre svelato il personaggio interpretato da Sandrine Holt. L’attrice sarà Vanessa Fisk, la moglie di Wilson Fisk (interpretato da Vincent d’Onofrio). Nella serie Netflix, Vanessa era interpretata da Ayelet Zurer.

Attualmente i vertici della Marvel non hanno rivelato i dettagli riguardanti la trama di Daredevil: Born Again, o l’identità di tutti i personaggi dei fumetti coinvolti. Per ora, tuttavia, sembra che Karen Page e Foggy Nelson potrebbero non essere presenti nella storia o al centro di un recasting.

Nel cast ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

Fonte: The Hollywood Reporter