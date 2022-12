Daredevil: Born Again Charlie Cox parla del passaggio a Disney+ “Sarà cupo ma meno cruento”

Molti dei fan di Daredevil sono preoccupati dell’arrivo della serie tv su Disney+, chiedendosi spesso se sarà all’altezza di quella di Netflix.

In una recente intervista con NME, Charlie Cox ha affrontato proprio la questione contenuti, affermando che sarà cupo ma probabilmente meno cruento rispetto al passato:

La mia opinione è che questo personaggio funziona meglio quando è orientato verso un pubblico leggermente più maturo. Il mio istinto è che su Disney+ sarà cupo, ma probabilmente non sarà così cruento. Alle persone che lo vorrebbero cruento direi che l’abbiamo già fatto. Prendiamo le cose che hanno funzionato davvero, ma possiamo ampliarle? Possiamo raggiungere un pubblico leggermente più giovane senza perdere ciò che abbiamo imparato sul personaggio?

La nuova serie sarà scritta e prodotta da Matt Corman e Chris Ord, creatori di Covert Affairs, e riporterà sugli schermi l’avvocato che di notte combatte il crimine, dovendo fare i conti anche con il boss mafioso Kingpin.

Attualmente i Marvel Studios e i protagonisti non hanno svelato i dettagli della trama del nuovo show la cui prima stagione sarà composta da ben 18 episodi.

Il debutto sugli schermi dovrebbe avvenire nel 2024, lasciando quindi i fan a lungo in sospeso e in attesa di ogni possibile indiscrezione dal set del nuovo progetto destinato a Disney+.

Fonte: NME