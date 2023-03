Daredevil: Born Again, Charlie Cox e Nikki James in una nuova foto dal set

Le riprese di Daredevil: Born Again sono in corso in queste settimane, e dal set è trapelata una nuova foto.

Nella foto, che potete vedere qui sotto, il protagonista Charlie Cox e Nikki M. James sono all’esterno di quello che sembra un tribunale. Ovviamente Cox indossa i panni di Matt Murdock, l’alter ego di Daredevil, non si sa invece il ruolo interpretato da Nikki James.

Charlie Cox and Nikki M. James filming ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ from Friday! (📸: People Magazine/The Image Direct) pic.twitter.com/cq29loam5S — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) March 19, 2023

Attualmente i vertici della Marvel non hanno rivelato i dettagli riguardanti la trama di Daredevil: Born Again, o l’identità di tutti i personaggi dei fumetti coinvolti. Per ora, tuttavia, sembra che Karen Page e Foggy Nelson potrebbero non essere presenti nella storia o al centro di un recasting.

Nel cast ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

