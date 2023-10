Una delle serie televisive più attese del Marvel Cinematic Universe è senza ombra di dubbio Daredevil: Born Again. Sfortunatamente però, tutto sembra indicare che dovremo aspettare un po’ più a lungo del previsto. Al momento, sembra che la serie non debutterà prima dell’inizio del 2025. Molti avevano previsto che sarebbe stata rilasciata nel 2024, ma gli scioperi del WGA e del SAG-AFTRA hanno messo fine a quella possibilità, bloccando la produzione alcuni mesi fa.

Mentre gli sceneggiatori sono tornati al lavoro, gli attori rimangono in sciopero, lasciando il progetto ancora in una sorta di limbo. Recentemente però, Marvel Studios ha depositato diversi marchi presso l’Ufficio del Copyright degli Stati Uniti, e con essi è arrivato un elenco confermato del cast che include Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

Sebbene questo cast fosse stato già ampiamente confermato, la vere sorprese sono altre. La prima riguarda Arty Froushan che interpreterà Buck Cashman. Nei fumetti, Buck era un agente del governo degli Stati Uniti che svolgeva attività segrete e aveva il massimo livello di autorizzazione di sicurezza che un agente del suo status poteva avere. Successivamente cadde sotto l’influenza di Kingpin e, di conseguenza, si ritrovò a confrontarsi proprio con Daredevil.

Ma le sorprese non finiscono qui: a quanto pare Genneya Walton interpreterà un personaggio chiamato BB Urich.

I fan della serie Netflix ricorderanno che il reporter Ben Urich era stato ucciso da Wilson Fisk e quindi secondo il parere di un insider la Walton potrebbe interpretare proprio sua nipote.

Inoltre, sembrerebbe che Michael Gandolfini sua stato scelto per il ruolo di Daniel Blade. A quanto pare nessun personaggio con questo nome è mai apparso nei fumetti quindi è possibile che si tratti di uno pseudonimo utilizzato per nascondere la vera identità.

Infine, una breve sinossi rivela che la serie vedrà “i rivali Matt Murdock (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) cercare di abbandonare le loro oscure identità per servire il popolo di New York, solo per vedere il loro passato tornare a perseguitarli. Nel primo episodio della serie, verrà reintrodotto nel mondo di Daredevil.”

