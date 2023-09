Nonostante Hollywood abbia ampiamente superato i ritardi dovuti alla pandemia, gli studi si trovano ora ad affrontare ritardi a causa degli scioperi della Writers Guild of America e della SAG-AFTRA. Venerdì, i Marvel Studios hanno annunciato il rinvio della maggior parte dei loro progetti a causa di questi scioperi, facendo sì che la seconda stagione di Loki diventi l’ultima serie live-action che lo studio rilascerà quest’anno. Anche serie come Ironheart, Agatha: The Darkhold Diaries ed Echo sono state tutte posticipate, portando il numero di show Disney+ nel 2024 a essere superiore rispetto al passato. Sebbene non sia stato dichiarato esplicitamente nel rapporto iniziale di THR, è molto probabile che Daredevil: Born Again debba essere rinviato all’anno prossimo o oltre.

Daredevil è stato uno dei primi progetti dello studio a sospendere la produzione quando sono iniziati gli scioperi all’inizio dell’estate, e solo in parte ha completato il suo programma di riprese. La mostruosa prima stagione, composta da 18 episodi, doveva essere girata da febbraio fino al Giorno del Ringraziamento, quindi sono stati girati solo tre dei 10 mesi previsti. Di questo passo, gli esperti credono che sia sempre più probabile che l’uscita della serie venga rimandata al più presto al 2025, anche se la Marvel deve ancora decidere sia su questo progetto che su Wonder Man.

Nel cast dello show ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

