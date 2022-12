Daredevil: Born Again, Michael Gandolfini nel cast della serie Marvel

Michael Gandolfini ha ottenuto un ruolo da protagonista in Daredevil: Born Again, la serie Marvel prodotta per Disney+.

L’attore, apparso recentemente nel film prequel della serie I Soprano, reciterà quindi accanto a Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, interpreti di Matt Murdock e Wilson Fisk.

La nuova serie sarà scritta e prodotta da Matt Corman e Chris Ord, creatori di Covert Affairs, e riporterà sugli schermi l’avvocato che di notte combatte il crimine, dovendo fare i conti anche con il boss mafioso Kingpin.

Come prevedibile i Marvel Studios non hanno rivelato i dettagli della parte affidata a Gandolfini, anche se il sito Deadline sostiene possa trattarsi del personaggio di Liam, un giovane ambizioso di Staten Island.

Attualmente i Marvel Studios e i protagonisti non hanno svelato i dettagli della trama del nuovo show la cui prima stagione sarà composta da ben 18 episodi.

Il debutto sugli schermi dovrebbe avvenire nel 2024, lasciando quindi i fan a lungo in sospeso e in attesa di ogni possibile indiscrezione dal set del nuovo progetto destinato a Disney+.

Fonte: Deadline