Daredevil: Born Again rivelerà nuovi dettagli riguardanti gli anni successivi allo schiocco di dita di Thanos mostrato in Avengers: Infinity War, che ha spazzato via metà degli esseri viventi nell’universo.

Alcune foto scattate sul set mostrano infatti Charlie Cox, interprete di Matt Murdock, mentre cammina vicino a una chiesa dove c’è un cartello che riporta la data 15 marzo 2020. Daredevil è quindi sopravvissuto dopo la vittoria di Thanos, avvenuta nel 2018, e la nuova serie in arrivo su Disney+ svelerà cosa gli è accaduto durante gli anni successivi.

📸 | Set photo from ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’. The Church bulletin board states March 15, 2020 – a potential hint at the show taking place during the Blip? 👀 pic.twitter.com/vTmXSJ1EBu — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) March 21, 2023

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire cosa rivelerà la serie Daredevil: Born Again degli anni successivi alla vittoria di Thanos in Avengers: Infinity War?

Attualmente i vertici della Marvel non hanno rivelato i dettagli riguardanti la trama di Daredevil: Born Again, o l’identità di tutti i personaggi dei fumetti coinvolti. Per ora, tuttavia, sembra che Karen Page e Foggy Nelson potrebbero non essere presenti nella storia o al centro di un recasting.

Nel cast ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

Fonte: Daredevil Updates

I film e le serie imperdibili

APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS