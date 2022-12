Daredevil: Born Again, Charlie Cox parla del possibile triangolo amoroso con She-Hulk e Karen

Dopo She-Hulk: Attorney at Law, Matt Murdock ha fatto breccia in un altro cuore oltre in quello di Karen Page, e questo potrebbe portare a un triangolo amoroso in Daredevil: Born Again, qualora Deborah Ann Woll dovesse tornare nel ruolo.

Ospite al Comicon invernale tedesco, Charlie cox ha affrontato l’argomento, spiegando che non crede la storia con Jennifer sia profonda come quella con Karen, e che spera sia Deborah che Elden Henson (Foggy) tornino nei rispettivi ruoli:

Con Matt Murdock non credo la storia diventerà più profonda di quella con Karen Page, e fate i complimenti alla meravigliosa Deborah Ann Woll, che è semplicemente fantastica. Stavo dicendo questo a Elden Henson ieri… non so cosa accadrà con gli altri personaggi nella nuova serie tv, ma so per certo che Elden e Deborah erano ciò che faceva battere il cuore di quello che abbiamo fatto prima, e lo show è un successo grazie a loro.

La nuova serie sarà scritta e prodotta da Matt Corman e Chris Ord, creatori di Covert Affairs, e riporterà sugli schermi l’avvocato che di notte combatte il crimine, dovendo fare i conti anche con il boss mafioso Kingpin.

Attualmente i Marvel Studios e i protagonisti non hanno svelato i dettagli della trama del nuovo show la cui prima stagione sarà composta da ben 18 episodi.

Il debutto sugli schermi dovrebbe avvenire nel 2024, lasciando quindi i fan a lungo in sospeso e in attesa di ogni possibile indiscrezione dal set del nuovo progetto destinato a Disney+.

Fonte: Screen Rant