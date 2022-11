Daredevil: Born Again, Vincent D’Onofrio svela che la serie approfondirà la storia dei protagonisti

Vincent D’Onofrio reciterà accanto a Charlie Cox nella serie Daredevil: Born Again e l’attore ha ora aggiornato i fan svelando qualche dettaglio del nuovo progetto Marvel prodotto per Disney+.

L’inteprete di Wilson Fisk/Kingpin ha dichiarato durante l’evento Salt Lake City FanX:

Non avete idea di cosa vi aspetta con Daredevil: Born Again. So un po’ più di voi e tutto quello che posso dire è che, durante quella prossima serie, penserete soltanto al prossimo episodio. Ve lo prometto.

Vincent ha aggiunto:

Sto provando a rispettare le regole, quindi dirò solo che io e Charlie avremo la possibilità di approfondire i nostri personaggi come mai prima d’ora.

Attualmente i Marvel Studios e i protagonisti non hanno svelato i dettagli della trama del nuovo show la cui prima stagione sarà composta da ben 18 episodi.

Il debutto sugli schermi dovrebbe avvenire nel 2024, lasciando quindi i fan a lungo in sospeso e in attesa di ogni possibile indiscrezione dal set del nuovo progetto destinato a Disney+.

Fonte: ComicBook