Matt Tolmach, il produttore di Dark Matter, ha spiegato la scelta di trasformare il romanzo omonimo in una serie televisiva anziché in un film. La nuova serie di Apple TV+, basata sul libro di Blake Crouch del 2016, racconta la storia di un uomo di nome Jason (interpretato da Joel Edgerton) che si trova coinvolto in uno scambio con una versione alternativa di se stesso. Sebbene il romanzo offra una standalone story, la decisione di adattarlo in una serie televisiva piuttosto che in un film è stata presa per esplorare più approfonditamente gli intricati dettagli e le sottotrame della trama.

In un’intervista con ComicBook, Tolmach ha spiegato proprio le ragioni dietro la decisione di trasformare Dark Matter in una serie televisiva e pur riconoscendo che il romanzo di Crouch avrebbe potuto essere adattato in un film, il produttore ha sottolineato che l’approccio televisivo offre la possibilità di approfondire maggiormente i personaggi e i temi centrali della storia:

Penso che se avessimo fatto un film, in un universo parallelo, sarebbe stato ottimo, ma non avremmo potuto esplorare Jason-2 e Amanda come abbiamo fatto. Ciò che rende speciale lo show che abbiamo creato è il viaggio umano che propone – è una storia incentrata sui personaggi. È fondamentale entrare nel mondo di questi personaggi. In particolare, per capire appieno il desiderio di Jason-1 di tornare alla sua famiglia e al suo mondo, bisogna immergersi profondamente nel racconto, comprendendo la disperazione che prova e la gioia che spera di ritrovare. Quindi, per coinvolgersi appieno, è necessario dedicarvi del tempo, e questo sarebbe stato sacrificato se avessimo optato per il film.

Definito come uno dei migliori romanzi di fantascienza del decennio, “Dark Matter” è una storia sulla strada non percorsa. La serie segue Jason Dessen (interpretato da Edgerton), un fisico, professore e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa per le strade di Chicago, viene rapito in una versione alternativa della sua vita. La meraviglia si trasforma rapidamente in incubo quando cerca di tornare alla sua realtà in mezzo a un panorama sconvolgente di vite che avrebbe potuto vivere. In questo labirinto di realtà, intraprende un viaggio straziante per tornare dalla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che si possa immaginare: se stesso.

