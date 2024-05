Briana Cuoco, star di Dead Boy Detectives, ha svelato perché non ha letto i fumetti prima di interpretare il ruolo di Jenny nella serie tv.

L’attrice ha spiegato che per la maggior parte della stagione, Jenny è completamente all’oscuro degli eventi soprannaturali che accadono intorno a lei, quindi ha pensato che fosse meglio trattenersi dalla lettura dei fumetti:

Beh, ho fatto un sacco di ricerche per capire chi fossero, cosa fossero i fumetti, da dove provenissero, tutto il resto. Ma di proposito non ho letto nessuno dei fumetti perché Jenny non ha idea di cosa sta succedendo durante tutta la stagione. E volevo essere sorpresa dal mondo, non volevo che si insinuasse completamente nel mio lavoro o altro. Io ho fatto tutto il lavoro che ritenevo appropriato per Jenny.

E poi ho lavorato di più dal lato del macellaio solo per entrare in quella mentalità. Ma ora che è tutto finito, e ora che in un certo senso capisce o vede il mondo, e lo sa entro la fine della serie, penso che tornerò indietro e inizierò a leggere tutto. Solo per divertimento.