Peacock, nella primavera 2022, aveva ordinato la realizzazione della serie Dead Day, produzione ora cancellata.

Il progetto era stato sviluppato da Kevin Williamson e Julie Plec, che avevano condotto al successo The Vampire Diaries dando vita a un longevo franchise che ha portato alla creazione di alcuni spinoff, e Universal Television sembra intenzionata a cercare una nuova casa per il progetto.

La serie era basata sul fumetto creato da Ryan Parrott e pubblicato da AfterShock. al centro della trama c’è un insieme di personaggi che affrontano “il giorno dei morti”, quando per una notte chi ha perso la vita torna per concludere ciò che aveva lasciato in sospeso nella vita, che si tratti di celebrare una notte di nuovo sulla Terra o tormentare chi è vivo.

Nel team della produzione c’erano inoltre Ben Fast, Emily Cummins, Lee Kramer, Jon Kramer, e David Sigurani, mentre Parrot sarà coinvolto come consulente della produzione.

