Il regista Denis Villeneuve ha svelato di aver abbandonato la produzione della miniserie The son, tratta da un libro scritto da Jo Nesbo, con protagonista Jake Gyllenhaal.

In un’intervista rilasciata a Verdens Gang, il filmmaker ha spiegato:

No, è un progetto che amo assolutamente. E adoro il libro. Amo quello scrittore, è un autore davvero forte. E il fatto è che ho proposto questo progetto per realizzare una miniserie perché ho pensato che avrei provato a proteggere tutti gli elementi del libro, era troppo materiale per un film. Ma ho provato la sensazione che l’adattamento che abbiamo realizzato – e penso gli script fossero eccellenti – fosse troppo distante dalla mia sensibilità.

Nel 2020 HBO aveva annunciato lo sviluppo della serie e, per ora, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti. Villeneuve ha sottolineato:

Spero che verrà alla luce. Penso, e spero, che verrà realizzata, ma sarà diretta da qualcuno di diverso.

La storia è ambientata a Oslo ed è descritta come un racconto sulla vendetta e sulla corruzione.

Nel team di produttori ci saranno anche Riva Maker di Nine Stories, la casa di produzione di Gyllenhaal, Kitler Films, Bold Films, Jo Nesbo e Niclas Salomonsson.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti del fatto che la miniserie The Son non avrà come regista Denis Villeneuve?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Verdens Gang