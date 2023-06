Eva Longoria ha interpretato Gabrielle Solis nella serie drammatica Desperate Housewives e, a più di dieci anni dalla conclusione delle otto stagioni dello show televisivo, l’attrice ha immaginato cosa potrebbe essere e cosa potrebbe fare il suo personaggio oggi, svelando anche se sarebbe disposta a tornare per un reboot. Durante un’intervista concessa ad Access Hollywood, mentre promuoveva il suo debutto come regista per il film Flamin’ Hot, la Longoria ha affermato che Gabby sarebbe sicuramente diventata un’influencer, una sorta di magnate dei social media. Inoltre, ha aggiunto che sarebbe la prima a firmare per un reboot, poiché sente molto la mancanza di Gabby.

Tuttavia, l’attrice ha dichiarato che non crede che il creatore della serie Marc Cherry sia interessato a rivisitare Wisteria Lane. “Gli ho parlato diverse volte“, ha detto. “Sente che non c’è un motivo per farlo ora? Non lo farebbe solo per il gusto di un reboot. Pensa: ‘Cosa ho da dire con questi personaggi che non abbiamo già sfruttato appieno?’“. Longoria ha fatto notare che il panorama televisivo è cambiato da quando Desperate Housewives ha debuttato nel 2004, quando gli ordini di serie erano più consistenti. “Vengo dalla generazione dei 24 episodi all’anno per un decennio della nostra vita. Oramai le stagioni sono composte da sei episodi“, ha spiegato l’attrice. “Qui si trattava di 24 episodi all’anno, abbiamo sfruttato appieno quei personaggi. Non c’era nessuno in strada con cui andare a letto. Sono andata a letto con tutti. Mi sono detta: “E adesso che facciamo?”.

Ha continuato: “Vent’anni fa dicevamo qualcosa sull’ageismo e sull’essere una casalinga, ed era scioccante. Ci sono molte cose che abbiamo detto e fatto che erano innovative, mentre ora non credo che lo siano più. Ora è come se fosse la norma“.

Potete guardare l’intervista completa cliccando sul player qui sotto:

Vi ricordiamo che le otto stagioni complete di Desperate Housewives sono disponibili in streaming su Disney+.

E voi che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Eva Longoria? Ditecelo nei commenti.

