Patrick Dempsey, star di serie come Grey’s Anatomy e Diavoli, farà parte del cast della serie Dexter: Original Sin, il progetto prequel dello show cult interpretato da Michael C. Hall.

L’attore avrà la parte di Aaron Spencer, il capitano del Miami Metro Homicide che ha una relazione decennale con Harry Morgan (Slater).

I nomi degli interpreti annunciati in precedenza sono quelli di Christian Slater nel ruolo di Harry Morgan, Patrick Gibson nel ruolo di Dexter Morgan e Molly Brown che interpreta Debra Morgan, insieme a James Martinez nel ruolo di Angel Batista, Christina Milian nel ruolo di Maria LaGuerta, Alex Shimizu è Vince Masuka e Reno Wilson è Bobby Watt.

Chris McCarthy, Co-CEO di Paramount Global e CEO di Showtime e MTV Entertainment Studios, ha dichiarato:

Patrick Dempsey è un attore molto amato e conosciuto a livello internazionale per i personaggi iconici che ha interpretato e per le sue performance. Siamo entusiasti di averlo nel cast di Dexter: Original Sin, l’attesissima storia d’origine del franchise.

La sinossi di Dexter: Original Sin

Ambientato a Miami nel 1991, Dexter: Original Sin segue Dexter (Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry (Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza finire nel mirino delle forze dell’ordine. Una sfida particolare per il giovane Dexter, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Il candidato agli Emmy Clyde Phillips (Dexter, Nurse Jackie) è regista e produttore esecutivo.

La serie è prodotta da SHOWTIME Studios e Counterpart Studios.

I produttori esecutivi includono anche Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (Dexter), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernandez (Emily in Paris) e Lilly Burns (Russian Doll). La serie è prodotta da Robert Lloyd Lewis (The Lincoln Lawyer). Michael Lehmann (Heathers) è il produttore esecutivo.

Che ne pensate dell’arrivo di Patrick Dempsey nel cast di Dexter: Original Sin? Lasciate un commento!

