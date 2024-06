Sarah Michelle Gellar farà parte del cast di Dexter: Original Sin, il progetto prequel della serie cult.

L’attrice avrà la parte del capo di Dexter tra la fila del dipartimento di polizia di Miami.

La storia è ambientata nel 1991 e al centro della trama c’è Dexter (Patrick Gibson), mentre passa da essere uno studente a diventare un serial killer. Quando la sua sete di sangue non può più essere ignorata, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità. Con la guida del padre Harry (Christian Slater), il giovane adotta un codice ideato per aiutarlo a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza essere individuato dalle autorità. Questo diventa una sfida per il giovane Dexter mentre inizia a lavorare.

Gellar sarà una guest star speciale con la parte di Tanya Martin, il capo della scientifica e quindi nuovo capo di Dexter Morgan.

Tra gli interpreti ci sono anche Patrick Dempsey nel team di Aaron Spencer, Molly Brown nel ruolo di Debra Morgan, James Martinez nei panni Angel BAtista, Christina Milian nel ruolo di Maria LaGuerta, Alex Shimizu che sarà Vince Masuka, e Reno Wilson che interpreta Bobby Watt.

Clyde Phillips, showrunner e produttore della serie originale, ritornerà nel team della serie prequel insieme Scott Reynolds, Mary Leah Sutton, Tony Hernandez e Lilly Burns. Michael Lehmann sarà coinvolto come regista della serie targata Showtime.

Che ne pensate dell’arrivo di Sarah Michelle Gellar nella serie Dexter: Original Sin?

Fonte: Variety