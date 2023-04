La serie Die Hart, comedy con star Kevin Hart, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3 dopo aver ottenuto visualizzazioni record durante il weekend del debutto su Roku.

Die Hart 2: Die Harter ha debuttato il 21 marzo ed è diventato il titolo con i migliori dati di sempre targato Roku Original TV per quanto riguarda le visualizzazioni e il numero di ore di streaming.

Hart ha dichiarato:

Die Hart è uno dei miei progetti preferiti in cui recitare e da produrre. Sono così entusiasta nel poter tornare sul set e girare la terza stagione. I miei fan sono i migliori e la loro reazione alla stagione due alimenta Hartbeat per continuare a migliorare il livello di questo show. Dovrete aspettarvi grande cose dal prossimo capitolo, diventeremo più grandi e migliori!

Nel secondo capitolo della storia Kevin voleva diventare la più grande star dei film action di sempre, dopo essere riuscito a diventare un eroe del genere cinematografico. Il protagonista ha sviluppato un concetto che dovrebbe dare vita a un film rivoluzionario in cui l’azione è talmente inaspettata che nemmeno Kevin sa cosa accadrà. Il sogno di Kevin ha però un difetto e presto si ritrova vittima di un piano malvagio per vendicarsi, orchestrato da qualcuno di legato al suo passato. Kevin deve chiedere l’aiuto della sua co-star preferita, Jordan King (Nathalie Emmanuel), del suo assistente Ben (Ben Schwartz), della madre di Andre, Cynthia (Paula Pell), e del leggendario stuntman hollywoodiano Mr. 206 (John Cena) per provare a sopravvivere.

Nel team della produzione ci sono anche Jeff Clanagan, Candice Wilson Cherry, Bryan Smiley, Thai Randolph, Mike Stein, Luke Kelly-Clyne, Kevin Healey, Ty Walker, Tripper Clancy, ed Eric Appel.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 3 di Die Hart?

Fonte: Deadline