What If...?

La stagione dei premi si avvicina, eha deciso di proporre l’episodio 4 diper gli Emmy 2022.

Disney e Marvel Studios hanno scelto l’episodio 4 di What If,”E se… Doctor Strange avesse perso il cuore invece delle mani?”, in cui Stephen Strange cerca di salvare la sua amata dalla morte. Si tratta di uno degli episodi più apprezzati della serie animata.

L’altra proposta è The Book of Boba Fett, la serie live action dedicata al cacciatore di taglie di Star Wars con protagonista Temuera Morrison e Ming-Na Wen.

Gli episodi delle due serie sono disponibili su Disney+, mentre la cerimonia degli Emmy 2022 si terrà il 12 settembre.

Fonte: The Direct, MTVSerial