ha ufficializzato l’arrivo delleche erano state create per Netflix in alcune nazioni: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. Attualmente non è invece stata confermata la data prevista per la distribuzione in Italia degli show, che dovrebbe comunque avvenire nei prossimi mesi.

I fan potranno quindi vedere in streaming gli episodi di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher, e The Defenders, oltre ad Agents of S.H.I.E.L.D. a partire dal 16 marzo. In alcune nazioni verrà ora introdotta una nuova versione del sistema Parental Control per impedire l’accesso a contenuti non adatti a un pubblico di età inferiore ai 14 anni.

Kevin Feige, a capo di Marvel Studios, recentemente non ha escluso che si realizzino dei reboot o dei revival degli show. Lo studio ha già avuto occasione di utilizzare nel MCU alcuni dei personaggi al centro delle serie come Daredevil e Kingpin, interpretati da Charlie Cox e Vincent D’Onofrio.

Per ora non è invece stato svelato il destino delle serie animate M.O.D.O.K. e Hit-Monkey, prodotte per Hulu da Marvel TV. Gli show non hanno ancora ottenuto il possibile rinnovo per una stagione 2 e non è da escludersi, in futuro, un passaggio proprio su Disney+ anche negli Stati Uniti.

