Durante l’Annecy International Animation Film Festival, Disney ha mostrato tante nuove serie animate in arrivo su tutte le sue piattaforme, da Disney+ a Disney Channel (negli Stati Uniti).

Inizialmente ha annunciato il rinnovo per le serie Disney+ Monsters and co. Lavori in Corso, Cip e Ciop: Park Life, Marvel’s Spidey and his Amazing Friends e La casa del divertimento di Topolino.

Lo studio ha poi confermato la messa in produzione di nuove serie intitolate Hamster & Gretel, Kiff, Hailey’s On It e Primos. Di seguito tutte le nuove serie annunciate:

DRAGON STRIKER

Prodotto da: Cybergroup Studios e La Chouette Compagnie per Disney EMEA

Creatore/Produttore: Sylvain Dos Santos

Regista: Charles Lefebvre

Capo sceneggiatore: Paul McKeown

In questa avventura ricca di azione, commedie e drammi sportivi ad alto rischio, i giocatori d’élite hanno una mossa caratteristica magica che possono usare sul campo. Il dodicenne Key può solo sognare di entrare nella famosa scuola dove si allenano i più grandi giocatori prima di entrare nelle grandi leghe, finché non scopre il proprio incantesimo ultra potente.

THE DOOMIES

Prodotto da: Xilam Animation per Disney EMEA

Produttore: Marc du Pontavice

Regista & Co-Creatore: Andrès Fernandez

Co-Creatore: Pozla (aka Rémi Zaarour)

Capo Sceneggiatore: Henry Gifford

Quando i due migliori amici Bobby e Romy aprono erroneamente una porta verso un altro mondo, trasformano la loro sonnolenta cittadina costiera in un punto caldo per terrificanti creature dell’apocalisse. Legati da un epico mistero soprannaturale, combatteranno con mostri sia letterali che interiori in questa commedia spettrale che combina brividi e sorprese con una commedia basata sui personaggi.

ZOMBIES: THE RE-ANIMATED SERIES

Prodotta da: Disney Television Animation

Produttori esecutivi: Aliki Theofilopoulos, Jack Ferraiolo, Gary Marsh, David Light, Joseph Raso

“Zombies: The Re-Animated Series” ci invita nella vita quotidiana di Seabrook High, dove ogni giorno è una sorpresa, che tu sia una cheerleader, uno zombi, un lupo mannaro o persino un vampiro!

HAMSTER & GRETEL

(Aggiunti altri 10 Episodi, portando la stagione 1 a un totale di 30)

Prodotta da: Disney Television Animation

Creatore/Produttore Esecutivo: Dan Povenmire

Produttore: Brandi Young

Dal vincitore dell’Emmy Award Dan Povenmire (“Phineas e Ferb”), “Hamster & Gretel” ha per protagonisti Kevin e la sorella minore Gretel, che ricevono superpoteri dagli alieni spaziali. Ma qualcosa va storto e sono Gretel e il suo criceto domestico (di nome Hamster) che improvvisamente hanno nuove abilità. Ora, il protettivo fratello maggiore Kevin deve capire come collaborare sia con Gretel che con il suo criceto domestico per proteggere la loro città da misteriosi pericoli.

KIFF

(Aggiunti altri 10 Episodi, portando la stagione 1 a un totale di 30)

Prodotta da: Titmouse in associazione con Disney Channel

Creatori/Produttori Esecutivi: Lucy Heavens e Nic Smal

Co-Produttore/Story Editor: Kent Osborne

Dai creatori sudafricani Lucy Heavens e Nic Smal, “Kiff” è ambientato tra le montagne dove animali e creature magiche convivono felicemente. Al centro di tutto c’è Kiff, uno scoiattolo ottimista le cui migliori intenzioni spesso portano al caos completo, e il suo migliore amico, Barry, un dolce coniglietto. I due prendono d’assalto la città con le loro infinite avventure e la gioia di vivere.

HAILEY’S ON IT

(Aggiunti altri 10 Episodi, portando la stagione 1 a un totale di 30)

Prodotto da: Disney Television Animation

Creatori/Produttori esecutivi: Devin Bunje e Nick Stanton

Produttore: Wade Wisinski

Con Auli’i Cravalho (Oceania dei Walt Disney Animation Studios) nel ruolo della voce del personaggio del titolo Hailey e Manny Jacinto (“Nine Perfect Strangers,” “The Good Place”) nel ruolo del suo migliore amico, Scott, “Hailey’s On It ” segue l’adolescente piena di risorse Hailey Banks in missione per completare ogni elemento della sua lunga lista di compiti impegnativi (e talvolta impraticabili) al fine di salvare il mondo. Spinta fuori dalla sua zona di comfort, Hailey scopre la grandezza interiore mentre vince sistematicamente le sue paure.

PRIMOS

(Aggiunti altri 10 Episodi, portando la stagione 1 a un totale di 30)

Prodotto da: Disney Television Animation

Creatore/produttore esecutivo: Natasha Kline

Produttore: Filippo Cohen

Ispirata dalle esperienze d’infanzia della creatrice/produttrice esecutiva Natasha Kline con la sua famiglia multiculturale messicana americana, la serie introduce Tater, un’eccentrica bambina di 10 anni con grandi sogni e un certo “fattore” che la rende eccezionale. Quando i suoi 12 cugini (“primos” in spagnolo) si trasferiscono per l’estate, la aiuteranno a scoprire di cosa si tratta.

Fonte: Variety