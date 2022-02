Disney Plus ha chiuso il 2021 in forte crescita: secondo quanto rivelato dalla Disney, la piattaforma streaming ha infatti superato le aspettative terminando l’anno a 129.8 milioni di abbonati in tutto il mondo, con un incremento di 11.8 milioni di abbonati nel trimestre che si è concluso il 1 gennaio 2022. Le previsioni parlavano invece di 7.3 milioni di abbonati. Nel trimestre precedente la crescita invece era stata inferiore alle attese.

Nel corso del 2021, Disney Plus è cresciuto del 37%: il 2020 si era infatti concluso con 94.9 milioni di abbonati in tutto il mondo. Ricordiamo che Netflix ha chiuso il 2021 con 221 milioni di abbonati globali.

Si tratta di una delle numerose buone notizie annunciate dal colosso dei media e dell’intrattenimento nel corso della presentazione dei risultati finanziari. Nel trimestre, Disney ha raccolto 21.8 miliardi di dollari in ricavi, superando le stime degli analisti che prevedevano 18.3 miliardi di dollari. Le azioni della compagnia sono quindi schizzate del 10% dopo gli after hours.

Per la prima volta la Disney ha anche comunicato il numero di abbonati nelle varie regioni:

USA e Canada – 42.9 milioni (+18%)

Resto del mondo (escludendo Disney Plus Hotstar) – 41.1 milioni (+40%)

Disney Plus Hotstar (India e alcuni paesi del sud est asiatico) – 45.9 milioni (+57%)

I ricavi medi per abbonato nell’ultimo trimestre sono stati di 6.68 dollari negli USA/Canada (in crescita del 15% rispetto all’anno precedente) e 5.96 dollari nel resto del mondo (+26%).

Crescono anche gli abbonati a ESPN Plus, con 21.3 milioni di abbonati entro la fine del 2021, e a Hulu, con 45.3 milioni di abbonati. Il bundle di Disney Plus con ESPN Plus e Hulu With Live TV ha permesso a Disney Plus di aggiungere altri 2 milioni di abbonati negli USA.

L’azienda intende spendere 33 miliardi di dollari nella produzione di nuovi contenuti nel corso del 2022: parliamo di un incremento di 8 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente. Le nuove prospettive di crescita di Disney Plus parlano di 230/260 milioni di abbonati globali entro il settembre del 2024, anno in cui la divisione streaming dovrebbe iniziare a generare profitti dopo i primi anni di investimenti in perdita.

Fonte: Variety