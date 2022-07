Novità Disney Plus: le nuove uscite di agosto 2022 tra film e serie tv

Sono state annunciate le principali novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di agosto 2022 tra film e serie tv.

Tra le serie, segnaliamo il debutto di titoli come She-Hulk: Attorney at Law (17 agosto) e Andor, la nuova serie di Star Wars (31 agosto). Tra i film Lightyear – la vera storia di Buzz è previsto per il 3 agosto, mentre il film originale Prey uscirà il 5 agosto. Inoltre segnaliamo il debutto (finalmente) di tutte e 7 le stagioni di Malcolm (3 agosto). Nei prossimi giorni arriveranno altri aggiornamenti sul calendario, modificheremo l’articolo di conseguenza.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo ad agosto 2022 su Disney Plus. I titoli in inclinato sono produzioni originali in esclusiva.

3 AGOSTO

LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ (film)

MALCOLM (serie tv, tutte e sette le stagioni)

5 AGOSTO

PREY (film)

LEGO STAR WARS: SUMMER VACATION (speciale animato)

10 AGOSTO

I AM GROOT (cinque cortometraggi originali)

17 AGOSTO

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW (serie tv, un episodio a settimana)

31 AGOSTO

ANDOR (serie tv, un episodio a settimana)

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità su Disney+ nella nostra sezione dedicata.