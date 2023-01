Novità Disney Plus: le nuove uscite di febbraio 2023 tra film e serie tv

Sono state annunciate le principali novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di febbraio 2023 tra film e serie tv.

Nei prossimi giorni arriveranno altri aggiornamenti sul calendario, modificheremo l’articolo di conseguenza.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a febbraio 2023 su Disney Plus.

Black Panther: Wakanda Forever (film) – 1 febbraio

Nel film Marvel StudiosBlack Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta Mejía nel ruolo di Namor, sovrano di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

La famiglia Proud: più forte e orgogliosa 2 (serie tv) – 1 febbraio

Seguito dell’acclamata serie, La famiglia Proud: più forte e orgogliosa segue le avventure e le disavventure della quattordicenne Penny Proud e della sua famiglia mentre affrontano la vita quotidiana con senso dell’umorismo e grande cuore. Questi ultimi anni regalano una nuova carriera a mamma Trudy, sogni più audaci a papà Oscar e nuove sfide a Penny, tra le quali farsi amica una vicina di casa piuttosto socievole che è convinta di avere molto da insegnarle.

Disponibile la stagione completa.

The Great North 3 (serie tv) – 1 febbraio

Giunta alla terza stagione, The Great North prosegue le avventure della famiglia Tobin in Alaska. Beef, padre single, fa del suo meglio per tenere vicino il suo gruppo di figli, soprattutto Judy, l’unica figlia femmina, i cui sogni artistici la portano ad allontanarsi dalla barca da pesca di famiglia e a entrare nel mondo glamour del centro commerciale locale. Completano la famiglia il fratello maggiore di Judy, Wolf, e la sua nuova moglie, Honeybee, il fratello di mezzo Ham e il fratellino di 10 anni e mezzo Moon. In assenza della madre, Judy cerca una guida nella sua nuova capa, Alyson, e nella sua amica immaginaria, Alanis Morissette, che le appare sotto forma di aurora boreale.

Disponibili i primi 3 episodi, poi un episodio a settimana.

Chef vs Wild (programma) – 1 febbraio

La prima stagione completa.

The Hardy Boys 2 (serie tv) – 8 febbraio

La seconda stagione completa.

The Hair Tales (serie tv) – 15 febbraio

La prima stagione completa.

j-hope IN THE BOX (documentario) – 17 febbraio

Con protagonista j-hope dei BTS, icone pop del XXI secolo, e prodotto da HYBE, j-hope IN THE BOX segue la star internazionale della musica in ogni fase del suo lavoro per la pubblicazione del suo primo album da solista, “Jack In The Box”. Nel corso del documentario, gli spettatori potranno avere una prospettiva inedita sulle sfide creative affrontate durante il processo di preparazione dell’album, nonché assistere in prima fila all’esibizione di j-hope al Lollapalooza 2022 e al listening partv dell’album.

Fleishman a pezzi (serie tv) – 22 febbraio

Fleishman a pezzi racconta la storia di Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), 41 anni, divorziato da poco, che si tuffa nel nuovo e coraggioso mondo delle app di appuntamenti, ottenendo un successo che non ha mai avuto quando era più giovane, prima di sposarsi alla fine della scuola di medicina. Ma proprio all’inizio della sua prima estate di libertà, la sua ex moglie, Rachel (Claire Danes), scompare, lasciandolo con Hannah (Meara Mahoney Gross) di 11 anni e Solly (Maxim Swinton) di 9, senza sapere dove sia o se abbia intenzione di tornare. Mentre cerca di bilanciare la genitorialità, il ritorno dei vecchi amici Libby (Lizzy Caplan) e Seth (Adam Brody), una potenziale promozione all’ospedale che tarda ad arrivare e tutte le donne attraenti che Manhattan ha da offrirgli, si rende conto che non sarà mai in grado di capire cosa sia successo a Rachel finché finalmente non affronterà ciò che è successo al loro matrimonio.

Disponibile la prima stagione completa.

9-1-1 6 (serie tv) – 22 febbraio

La sesta stagione con un episodio a settimana.

