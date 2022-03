hanno annunciato una nuova collaborazione per portare progetti anime sulla piattaforma streaming.

Le due società hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale congiunta tramite Variety, spiegando che in futuro il nuovo materiale arriverà su entrambe le piattaforme, e i progett inediti saranno sia anime sia serie televisive live-action:

La collaborazione includerà la co-produzione di contenuti in lingua locale che vanno da serie drammatiche, animazione a show di varietà su Disney Plus per il pubblico giapponese e globale e la disponibilità dei contenuti di entrambe le società sulle rispettive piattaforme

Un rappresentante di Disney, l’amministratore delegato Carol Choi, ha spiegato come la prima serie in arrivo sarà The Files of Young Kindaichi:

Mentre Disney si sta spostando nella produzione di contenuti locali, siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con Nippon TV come uno dei nostri partner strategici, iniziando con un titolo molto popolare tra il pubblico di tutta l’Asia Pacifica.

Anche Yoshikuni Sugiyama, presidente di Nippon Television, ha espresso i propri pensieri sulla partnership:

Disney è leader mondiale nell’intrattenimento e un partner importante di lunga data per noi. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato insieme a molte iniziative commerciali. È un onore incredibile poter sviluppare ulteriormente la nostra relazione e unire le forze per far progredire la nostra espansione nel mondo.

Nippon TV ha trasmesso molte famose serie anime in passato, con titoli del calibro di Berserk, Death Note, Ouran High School Host Club e Tenchi Muyo.

